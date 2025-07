Varese stalking contro l' ex compagna a Ternate | arrestato un 43enne

A Ternate, Varese, un uomo di 43 anni è stato arrestato per stalking ai danni dell'ex compagna, dopo settimane di intimidazioni e appostamenti. La vicenda, che ha portato alla richiesta di custodia cautelare, mette in luce il grave problema della violenza psicologica e persecutoria, spesso sottovalutato. Le indagini, condotte con rigorosa attenzione, hanno evidenziato la determinazione degli inquirenti nel garantire la sicurezza delle vittime e nel combattere questo odioso fenomeno.

Varese, 12 luglio 2025 – I Carabinieri della Stazione di Ternate hanno arrestato un 43enne colpito da un' ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip del Tribunale di Varese su richiesta della locale Procura della Repubblica, che ha iscritto un fascicolo per atti persecutori commessi in danno della ex compagna. Intimidazioni e appostamenti. Le indagini sono partite quando la donna, ormai esausta per i continui comportamenti ossessivocompulsivi che l’uomo reiterava quotidianamente nei suoi confronti per colpa della sua irrefrenabile gelosia, si è rivolta ai Carabinieri della Stazione di Ternate ai quali ha rappresentato il calvario che stavano vivendo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it