MX2 De Wolf vince la Qualifying Race in Finlandia Adamo perde altri due punti da Laengenfelder

Kay De Wolf torna a dominare il circuito mondiale, conquistando con grinta la Qualifying Race del Gran Premio di Finlandia 2025. Dopo un momento di flessione a Matterley Basin, l’olandese dell’Husqvarna si ristabilisce come protagonista indiscusso, assicurandosi la miglior posizione di partenza e aprendo con entusiasmo le sfide del fine settimana. La lotta per il titolo si fa sempre più intensa, e questa vittoria rappresenta un passo decisivo verso la vetta del campionato.

Kay De Wolf torna a recitare un ruolo da protagonista dopo il passaggio a vuoto di Matterley Basin e si impone nella Qualifying Race di MX2 del Gran Premio di Finlandia 2025, tredicesimo round stagionale del Mondiale Motocross. L’olandese dell’Husqvarna ha fatto bottino pieno al sabato, conquistando i 10 punti a disposizione e garantendosi la miglior scelta possibile del cancelletto in partenza per le due manche domenicali sulla sabbia del KymiRing. De Wolf ha approfittato della brutta caduta di Liam Everts, ritrovandosi in prima posizione e conservandola fino alla bandiera a scacchi dopo aver superato in precedenza la KTM del belga Sacha Coenen (2° a 6. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - MX2, De Wolf vince la Qualifying Race in Finlandia. Adamo perde altri due punti da Laengenfelder

