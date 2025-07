LIVE Sudafrica-Italia Test Match rugby 2025 in DIRETTA | poco più di 20 minuti all’inizio dell’incontro

Preparatevi a vivere un'emozionante sfida di rugby tra Sudafrica e Italia, in diretta da Port Elizabeth! Dopo il successo nel primo match, gli Azzurri cercano conferme e nuovi traguardi in questa prestigiosa tournée. Con la magia del rugby che unisce nazioni, l’attesa è alle stelle: mancano poco più di 20 minuti all’inizio e la partita promette spettacolo. Rimanete con noi per aggiornamenti in tempo reale e non perdere neanche un istante di questa emozionante sfida!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.55 L’assenza che pesa di più nell’economia della sfida è quella di Lorenzo Cannone, uscito per un infortunio nel match di una settimana fa. 16.52 Italia che deve ripartire dai secondi quaranta minuti dell’ultimo incontro. Un parziale di 21-14 che fa ben sperare per la partita odierna e quelle future. 16.50 Fra poco più di 20 minuti, in quel di Port Elizabeth, andrà in scena la seconda sfida ravvicinata tra i ragazzi di Quesada e i fortissimi Springboks. Sette giorni fa, in quel di Pretoria, abbiamo assistito all’ennesima vittoria dei campioni del mondo, che hanno prevalso solamente con il punteggio di 42-24. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Sudafrica-Italia, Test Match rugby 2025 in DIRETTA: poco più di 20 minuti all’inizio dell’incontro

