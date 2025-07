Orario per il cambio divisa pagato come straordinario Sentenza storica

Una sentenza storica sancisce che l’orario dedicato al cambio della divisa deve essere considerato lavoro straordinario e, di conseguenza, retribuito come tale. La corte d’appello di Venezia, giovedì 10 luglio, ha confermato questa pronuncia, respingendo il ricorso dell’Ipab Morelli Bugna di Villafranca. Questa decisione rappresenta un importante precedente per i lavoratori del settore, rafforzando i loro diritti e garantendo una giusta remunerazione per ogni ora extra.

