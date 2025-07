Dazi l’amara sorpresa di Trump | 30 per cento per l’Ue da agosto Meloni | No a polarizzazioni von der Leyen | Pronti a contromisure

Trump sorprende con l’annuncio di dazi al 30% sull’UE dal primo agosto, minacciando ulteriori raddoppi in caso di ritorsioni. La mossa scuote l’Europa e la politica di Meloni si oppone con fermezza, mentre Von der Leyen prepara possibili contromisure. In un clima di tensione crescente, ciò che accadrà nei prossimi giorni potrebbe ridefinire gli equilibri commerciali e geopolitici tra Stati Uniti e Unione Europea. Resta da vedere quale sarà la risposta diplomatica più efficace.

Donald Trump ha postato su Truth la lettera inviata alla Ue, dove annuncia dazi dal primo agosto al 30%, minacciando di raddoppiarli in caso di ritorsioni. Stessa misura è stata indicata dal presidente americano anche per il Messico. « Vi preghiamo di comprendere che il 30% è di gran lunga inferiore a quanto necessario per eliminare il divario di deficit commerciale che abbiamo con l’Ue», scrive il numero uno della Casa Bianca nella missiva. Al 30% dei dazi bisogna inoltre aggiungere il deprezzamento del dollaro, che ha reso le merci europee più care del 13,70% dall’insediamento di Trump. La trattativa è stata una vera Caporetto. 🔗 Leggi su Open.online

