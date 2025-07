Roma uomo cade in un dirupo in via della foce dell’Aniene

Roma, 12 luglio 2025 – Questa mattina, i vigili del fuoco di Nomentano sono intervenuti in via della foce dell’Aniene, all’incrocio con via del Foro Italico, per un salvataggio urgente: un uomo caduto in un dirupo. La loro prontezza e professionalità hanno fatto la differenza nel recupero sicuro della persona, dimostrando ancora una volta il valore fondamentale di un intervento tempestivo. La vicenda sottolinea l’importanza della sicurezza e dell’efficienza delle forze di soccorso in situazioni di emergenza.

Roma, 12 luglio 2025 – Questa mattina, i vigili del fuoco del distaccamento di Nomentano sono intervenuti i n via della foce dell’Aniene, all’incrocio con via del Foro Italico. L’intervento è stato richiesto dalla Sala Operativa alle ore 08:45 circa, per s occorrere un uomo caduto in un dirupo. L’intervento dei vigili del fuoco è stato fondamentale per il recupero in sicurezza della persona. Il personale è arrivato sul posto e ha effettuato le manovre necessarie per recuperare l’uomo, che è stato poi affidato alle cure del 118, che lo ha trovato in buone condizioni. L’intervento dei vigili del fuoco ha dimostrato ancora una volta l’importanza della loro presenza e della loro professionalità. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

