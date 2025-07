WWE Evolution 2025 – Preview

Dimostrare il loro valore e riscrivere le regole del wrestling femminile. WWE Evolution 2025 si preannuncia come un capitolo imperdibile, dove talento e passione si incontrano per creare uno spettacolo indimenticabile. Restate con noi per tutte le anteprime e gli aggiornamenti di questa grande notte dedicata alle donne nel ring!

Buon fine settimana a tutti amici appassionati di Wrestling e benvenuti ad una nuovissima Preview targata Zona Wrestling e WWE. Dopo la particolare introduzione a Saturday Night's Main Event di questa mattina, restiamo dentro la State Farm Arena di Atlanta, Georgia, per dare spazio alle donne. La cosa, lo dico prima di iniziare, non mi piace. Questo evento per me è un ghetto. Le ragazze però non ne hanno colpa e loro saranno sul Ring pronte a dare il massimo. Non perdiamo tempo. Da parte di Giovanni "GiovY2JPitz" Pitzalis, buona lettura a tutti. I i ONE ON ONE MATCH Tiffany Stratton (c) vs Trish Stratus for the WWE Women's Championship Trish Stratus avrà la sua meritatissima passerella in quel di Evolution, sicuramente più meritata di quella che verrà offerta a Nikki Bella.

