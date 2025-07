Trump ha deciso | dazi al 30% in Europa Von der Leyen | Manteniamo i nervi saldi

L'annuncio di Donald Trump di imporre dazi al 30% sull’Europa ha fatto immediatamente scattare il dibattito globale. Mentre l’incertezza cresce, Ursula von der Leyen si oppone con fermezza, sottolineando che tali numeri sono troppo elevati e rischiano di danneggiare entrambe le sponde dell’Atlantico. In un momento cruciale per le relazioni commerciali mondiali, la sfida tra le parti è aperta: come reagiranno le diplomazie? La questione resta tutta da seguire.

In una lettera il presidente degli Stati Uniti Donald Trump annuncia la sua decisione: dazi al 30% per l'Europa. Dal 1 agosto entrerà in vigore la norma relativa alla circolazione dei beni. Trump ha, inoltre, minacciato di raddoppiarli in caso di ritorsioni. Non ha tardato ad arrivare la risposta di Ursula von der Leyen, che in una lettera di risposta spiega la motivazione per cui questi numeri sono troppo alti. Dazi in Europa al 30%, la risposta di von der Leyen. Per Trump, questa cifra è dovuta alla disparità del deficit commerciale dovuta a barriere commerciali, tariffarie e non tariffarie. Sembra, però, esserci possibilità di trattare.

