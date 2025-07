MotoGP Alex Marquez | Oggi non avevo molto feeling avrei firmato per ottenere punti nella Sprint

In una Sprint Race emozionante sul bagnato del Sachsenring, Marc Marquez firma la sua decima vittoria nel sabato, dimostrando ancora una volta di essere il padrone del weekend. Nonostante un inizio difficile e un feeling non al massimo, lo spagnolo ha saputo recuperare con determinazione, superando nell’ultimo giro Marco Bezzecchi. La gara si conclude con un colpo di scena che lascia il pubblico senza fiato: ecco come è andata.

Si conclude con la vittoria di Marc Marquez la Sprint Race del Gran Premio di Germania, undicesimo appuntamento del Motomondiale 2025. Lo spagnolo, dopo la partenza errata, ha recuperato terreno su un Sachenring bagnato, riuscendo a raggiungere e superare nell’ultimo giro Marco Bezzecchi. Si tratta della decima vittoria nelle gare del sabato per il dominatore assoluto del Mondiale. Secondo, come detto, Marco Bezzecchi (+0.938), beffato solo dal fuoriclasse iberico. Completa il podio la Yamaha ufficiale di Fabio Quartararo (+4.361), che è riuscito a tenere dietro Fabio Di Giannantonio (+4.683) negli ultimi giri. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - MotoGP, Alex Marquez: “Oggi non avevo molto feeling, avrei firmato per ottenere punti nella Sprint”

In questa notizia si parla di: sprint - marquez - motogp - alex

Gp d’Italia di MotoGp, Marquez domina al Mugello: si prende la pole position e la Sprint - Un'elettrizzante giornata al Mugello: Marc Marquez conquista la pole position e la Sprint del GP d’Italia, scrivendo un’altra pagina memorabile della sua carriera.

[#MotoGP] Marc Marquez ha conquistato ad Assen la sua nona vittoria in una Sprint su dieci possibili nella stagione 2025 della MotoGP, prevalendo ancora una volta sul fratello Alex. Vai su Facebook

Il commento di Alex Marquez al secondo posto nella Sprint di Assen #MotoGP #DutchGP Vai su X

Moto GP, Marc Marquez vince in rimonta la Sprint Race: Bagnaia dodicesimo; La griglia di partenza del GP Germania di MotoGP 2025: Marc Marquez vince la gara sprint; MotoGP, la griglia di partenza del GP Germania al Sachsenring.

MotoGp, Marquez vince la Sprint al Sachsenring - Lo spagnolo ha superato nell’ultimo giro Bezzecchi, sul podio anche Quartararo. Lo riporta askanews.it

MotoGP Germania: Marquez vince la decima Sprint, Bezzecchi 2° superato all'ultimo giro. Incubo Bagnaia 12° - Il racconto in diretta della Gara Sprint del gp di Germania, undicesimo appuntamento del Mondiale 2025 di MotoGP. Come scrive sport.virgilio.it