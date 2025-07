Risse molestie sessuali e aggressioni | perché il decreto sicurezza non viene applicato?

La crescente ondata di risse, molestie sessuali e aggressioni solleva un grave interrogativo: perché il decreto sicurezza, ormai in vigore da mesi, sembra non essere applicato? La denuncia del consigliere Giuseppe Tramuta di Fratelli d’Italia mette in luce una realtà preoccupante, con episodi recenti di violenza in città che evidenziano la necessità di interventi decisi e condivisi. È tempo di risposte concrete per garantire la sicurezza di tutti.

"Il Decreto Sicurezza già da qualche mese in vigore, a quanto pare non viene applicato". Inizia così la nota del consigliere comunale di Fratelli d'Italia Giuseppe Tramuta. "Gli ultimi episodi di violenza in città: aggressioni in via Palermo, resistenza e violenza a controllori della Tep. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

