Sabatini la spara | Ho la sensazione che l’Inter venderà Thuram!

Sandro Sabatini alimenta il gossip con un’affascinante ipotesi: e se l’Inter decidesse di vendere Thuram? Tra indiscrezioni e sensazioni, il giornalista suggerisce che il futuro del francese potrebbe riscriversi proprio in questa direzione, lasciando i tifosi con il fiato sospeso. Ma cosa svelano davvero i segnali di mercato? Scopriamolo insieme, perché in balia delle voci, solo l’attesa rivela la verità.

Sabatini parla del futuro di Marcus Thuram all’Inter. Per il giornalista, la soluzione più corretta è la cessione del francese. Nelle ultime ore, Tikus ha scherzato con Lautaro. SENSAZIONE – Sandro Sabatini, sul suo canale YouTube, la lancia grossa: « Ma se l’Inter vendesse Thuram? Ho questa sensazione. Rispetto le regole del calciomercato, ci sono le notizie, le indiscrezioni e poi ci sono le sensazioni. Quelle cose che non sono ancora diventare notizie, ma che derivano da qualche retroscena o messaggino. Dalla notte dell’eliminazione al Mondiale per Club, è successo che Lautaro Martinez ha parlato in quel modo verso alcuni compagni, poi le parole di Marotta che ha fatto il suo primo autogol della sua carriera, poi il comunicato ufficiale sui social di Calhanoglu e il like di Thuram. 🔗 Leggi su Inter-news.it