Ferrara morte sospetta di un 83enne in ospedale | un infermiere in carcere

Una tragica vicenda scuote Ferrara: un anziano di 83 anni muore in circostanze sospette all’ospedale, e un infermiere finisce in carcere con l’accusa di omicidio volontario. La decisione del gip sottolinea la gravità degli indizi e il timore di inquinamento delle prove, aprendo uno squarcio su temi di grande rilevanza etica e giudiziaria. La verità deve ancora emergere, ma l’intera comunità è sconvolta.

L'accusa per lui è di omicidio volontario. La misura è stata presa dal gip per la gravità del quadro indiziario e per il rischio di inquinamento delle prove.

