Jonathan Milan vuole la maglia verde! Vince lo sprint intermedio al Tour de France e si rilancia in classifica

Jonathan Milan dimostra di avere grinta e determinazione sul percorso del Tour de France, conquistando con impeccabile stile lo sprint intermedio a Vitré. La sua vittoria non solo gli permette di indossare la maglia verde, ma anche di rilanciarsi in classifica, lasciando il segnale che questa ottava tappa promette emozioni e sorprese fino all’ultimo chilometro. Con questa prestazione, Milan si conferma uno dei nomi da tenere d’occhio nel grande circuito ciclistico.

Jonathan Milan ha vinto di prepotenza lo sprint intermedio che ha animato la parte centrale dell' ottava tappa del Tour de France. Il velocista friulano ha inscenato una volata perentoria a Vitré, facendo il vuoto alle sue spalle e battendo perentoriamente altri grandi interpreti delle volate come il belga Tim Merlier, il francese Anthony Turgis e l'eritreo Biniam Girmay. Il gruppo era compatto in quel momento, dunque l'alfiere della Lidl-Trek ha portato a casa l'intera posta in palio: 20 punti, contro i 17 di Merlier, i 15 di Turgis e i 13 di Girmay. L'obiettivo del Campione Olimpico nell'inseguimento a squadre a Tokyo 2020 è ben chiaro in questa edizione della Grande Boucle: conquistare la prestigiosa maglia verde e indossarla sul gradino più alto del podio a Parigi.

