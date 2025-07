Terni bando Sport e Salute | Finanziamento ottenuto per realizzare l’ottavo Play ground Ecco le zone interessate

Terni si prepara a vivere momenti di divertimento e sport con il nuovo Playground, un progetto ambizioso annunciato dall’assessore ai lavori pubblici Giovanni Maggi. Dopo aver conquistato un prestigioso finanziamento di 320 mila euro da Sport e Salute, sono state individuate le zone interessate per questa iniziativa che trasformerà gli spazi urbani. Con entusiasmo, l’amministrazione comunale promette di valorizzare il benessere e la socializzazione tra i giovani, portando avanti un progetto che cambierà il volto della città.

Un nuovo Play ground verrà realizzato a Terni. Lo annuncia l’assessore ai lavori pubblici Giovanni Maggi: “La nostra amministrazione ha ottenuto un ulteriore successo, è risultata vincitrice del bando pubblicato da Sport e Salute ottenendo un finanziamento di 320 mila euro”. Sono stati. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

In questa notizia si parla di: terni - bando - sport - salute

Terni: Inaugurato al Quartiere Matteotti il nuovo playground e la fine dei lavori di ristrutturazione della scuola primaria Vai su Facebook

Terni, bando Sport e Salute: “Finanziamento ottenuto per realizzare l’ottavo Play ground”. Ecco le zone interessate; “Un bando per sostenere le associazioni sportive”; Due nuovi bandi regionali per lo sport: contributi per l'acquisto di attrezzature e sostegno agli atleti con disabilità.

Terni, ecco il bando di editoria sociale rivolto alle scuole - Nella sala della maggioranza di palazzo Spada è stato presentato il bando di editoria sociale del Cesvol rivolto alle scuole e promosso dal servizio di editoria sociale del Centro servizi ... Scrive ilmessaggero.it

Terni, la Consulta dello Sport elegge l'esecutivo; la segretaria è ... - TERNI La Consulta dello Sport di Terni, costituita quest’anno alla fine di aprile, ha eletto il suo esecutivo. Lo riporta ilmessaggero.it