Mercato – Napoli su Lucca parla De Maggio | A breve lo ufficializzerà

Il mercato del Napoli si infiamma: secondo Valter De Maggio, giornalista di Kiss Kiss Napoli, il club azzurro ha già concluso l'accordo per Lorenzo Lucca e presto lo annuncerà ufficialmente. Ma questa potrebbe essere solo la punta dell'iceberg, poiché la società non sembra intenzionata a fermarsi qui. La piazza napoletana attende con trepidazione le prossime mosse di una delle squadre più dinamiche del calcio italiano.

Il Napoli è pronto a chiudere la trattativa per Lorenzo Lucca. A lanciare la bomba di mercato è Valter De Maggio, giornalista di Kiss Kiss Napoli, ai microfoni di Radio Goal. "Sono convinto di quello che dico. Il Napoli ha già preso Lorenzo Lucca e a breve lo ufficializzerà. Ma non si fermerebbe solo all'arrivo .

