Cina | apertura della Changchun International Auto Expo

L'apertura della 22ª Changchun International Auto Expo a Jilin segna un momento clou nel settore automotive, attirando oltre cento aziende nazionali e internazionali. Visitatori entusiasti esplorano le ultime innovazioni, tra cui il rivoluzionario Xiaomi SU7. Un evento imperdibile che promette di plasmare il futuro della mobilità, con tecnologie all’avanguardia e idee innovative pronte a cambiare il modo in cui ci spostiamo. La fiera si conferma un palcoscenico di eccellenza e innovazione nel mondo dell’automotive.

Persone visitano la 22esima Changchun International Auto Expo a Changchun, nella provincia cinese nord-orientale del Jilin, il 12 luglio 2025. L'expo di dieci giorni e' iniziata oggi, attirando 118 aziende provenienti dalla Cina e dall'estero. Visitatori osservano un'auto Xiaomi della serie SU7 alla 22esima Changchun International Auto Expo a Changchun, nella provincia cinese nord-orientale del Jilin, il 12 luglio 2025. L'expo di dieci giorni e' iniziata oggi, attirando 118 aziende provenienti dalla Cina e dall'estero. Agenzia Xinhua.

22nd Changchun International Auto Expo kicks off in NE China's Jilin - People visit the booth of German carmaker Audi at the 22nd Changchun International Auto Expo in Changchun, northeast China's Jilin Province, July 12, 2025. Da chinaview.cn