Conceicao Juventus il Porto apre allo sconto? Prosegue la trattativa per riportarlo a Torino | aumentano le possibilità di vederlo ancora in bianconero Ultime

Conceicao Juventus, il Porto apre allo sconto sulla cifra del riscatto: una svolta che potrebbe cambiare le sorti della trattativa e aumentare le possibilità di rivedere il giovane talento portoghese in bianconero. Dopo una stagione convincente in prestito, il suo ritorno in Torino sembra sempre più vicino, alimentando l’entusiasmo dei tifosi e i sogni di un reparto offensivo rinforzato. La trattativa prosegue con ottimismo, mentre tutti gli occhi sono puntati su questa operazione di mercato.

Conceicao Juventus, il Porto apre allo sconto sulla cifra del riscatto del portoghese: tutti gli aggiornamenti. Dopo una stagione in prestito alla Juve, Francisco Conceicao è pronto a tornare ufficialmente in bianconero. Il giovane attaccante portoghese, che ha già dimostrato il suo valore con la maglia della Vecchia Signora nella passata stagione e potrebbe diventare un acquisto definitivo per il club. La trattativa con il Porto per il suo trasferimento a titolo definitivo è in corso, con la Juve che ha offerto 22 milioni di euro. Sebbene i portoghesi avessero inizialmente fissato la clausola rescissoria a 30 milioni, sembra che si possa raggiungere un accordo intorno ai 25 milioni, con bonus aggiuntivi che potrebbero completare l’operazione. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Conceicao Juventus, il Porto apre allo sconto? Prosegue la trattativa per riportarlo a Torino: aumentano le possibilità di vederlo ancora in bianconero. Ultime

