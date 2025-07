Parla Varriale | De Laurentis non arretra su Osimhen! La lite tra Lautaro e Çalha ed il Bruges che irride il Milan…

Varriale fa chiarezza sulla situazione attuale dell’Inter e dei principali club di Serie A, svelando le strategie e le tensioni che animano il calcio italiano. Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, non arretra sulla cessione di Osimhen, mantenendo ferme le sue richieste. Intanto, gli screzi tra Lautaro Martinez e 199alha, e il surrealismo del Bruges che deride il Milan, aggiungono pepe a un mercato vibrante e imprevedibile. Una situazione che promette colpi di scena fino all’ultimo minuto.

Varriale fa chiarezza su quale sia la situazione attuale dell'Inter e degli altri top club di Serie A: le parole del giornalista sportivo. Il presidente Aurelio De Laurentiis non fa passi indietro nella trattativa per Victor Osimhen. Nonostante le offerte e i continui sondaggi, il patron del Napoli resta fermo sulla sua richiesta: 75 milioni di euro garantiti da fideiussione bancaria, senza dilazioni o formule creative. Una posizione netta, che conferma la volontà del club partenopeo di non svendere il suo gioiello nigeriano e di mantenere alto il proprio profilo sul mercato. L'attaccante classe 1998, protagonista dello scudetto 202223, è al centro di una trattativa complessa, con club della Premier League e dell' Arabia Saudita interessati.

