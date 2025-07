Allarme maltempo Carrara chiude le spiagge I divieti degli altri comuni toscani

Le avverse condizioni meteo colpiscono la Toscana: a Carrara, la sindaca Serena Arrighi ha emanato un’ordinanza che, domenica 13 luglio, dalle 7 alle 13, chiude le spiagge e vieta svariate attività, in risposta all’allerta arancione. La situazione si estende anche ad altri comuni, dove sono stati adottati divieti e misure di sicurezza per tutelare cittadini e visitatori. La regione si prepara a fronteggiare un’ondata di maltempo che potrebbe causare disagi e richiede attenzione costante.

Firenze, 12 luglio 2025 – Allerta meteo arancione su tutta la costa toscana e parte, soprattutto livornese, grossetano e senese. Gialla invece l'allerta sulla Liguria, anche sulla parte confinante con la Toscana. A Carrara la sindaca Serena Arrighi ha firmato un'ordinanza in cui si dispone su tutto il territorio comunale dalle 7 alle 13 di domenica 13 luglio e comunque fino a cessata o ridotta allerta meteo una serie di divieti. L'ordinanza indica dalle 7 alle 13 la chiusura degli stabilimenti balneari e delle spiagge libere, la sospensione dello svolgimento dei mercati, di tutte le manifestazioni e attività di intrattenimento, di pubblico spettacolo viaggiante e sportive aperte al pubblico svolte all'aperto, la chiusura dei cimiteri comunali, dei parchi pubblici cittadini e delle aree aperte degli impianti sportivi cittadini, la chiusura del Carmi e dell'area archeologica di Fossacava, la sospensione di somministrazione e consumo di alimenti e bevande svolte all'interno di dehors.

