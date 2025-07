Alessandro Venturelli scomparso 5 anni fa la mamma scrive a Mattarella | Non cali il silenzio

Alessandro Venturelli scompare misteriosamente cinque anni fa, lasciando una famiglia in trepidante attesa e un'intera comunità sconvolta. La mamma, Roberta Carassai, non si arrende e scrive al Presidente Mattarella, chiedendo di non calare il silenzio su questa drammatica vicenda. Da allora, il suo cuore batte forte nella speranza di ritrovare il suo ragazzo e di ottenere giustizia. La sua storia ci ricorda che la speranza può essere un'arma potente contro l'ingiustizia e l'assenza di risposte.

Del ragazzo modenese di 21 anni non si hanno notizie dal 5 dicembre 2020 e i giudici di Modena devono decidere per la terza volta sull’archiviazione del caso. Roberta Carassai: “Da quel giorno la mia vita si è fermata. Ma non il mio cuore, che continua a battere nella speranza di. 🔗 Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - Alessandro Venturelli scomparso 5 anni fa, la mamma scrive a Mattarella: “Non cali il silenzio”

Alessandro Venturelli: “Alle merita tutta l’attenzione che non ha avuto finora. Eliminare l’allontanamento volontario”. I genitori si oppongono alla nuova richiesta della Procura di Modena di archiviazione delle indagini per il giovane scomparso da #Sassuolo. "A Vai su Facebook

"Cari giudici, gli scomparsi non si archiviano": la battaglia di Roberta Carassai per ritrovare il figlio Alessandro Vai su X

