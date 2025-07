Classifica Mondiale Superbike 2025 | Bulega in testa Razgatlioglu sempre più vicino

Il Mondiale Superbike 2025 entra nel vivo, con Nicolò Bulega ancora in testa e Razgatlioglu che non molla, riducendo le distanze a soli quattro punti. A Donington, il talento italiano ha chiuso secondo, consolidando la sua posizione di vertice, mentre il turco ha dominato la gara-1 dimostrando tutta la sua determinazione. La battaglia tra i due si infiamma, promettendo emozioni e sorprese nelle prossime tappe. La sfida è più aperta che mai...

Nicolò Bulega ha chiuso al secondo posto nella gara-1 del GP di Gran Bretagna, tappa del Mondiale Superbike andata in scena sul circuito di Donington. La vittoria, invece, è andata al turco Toprak Razgatlioglu, che si è imposto con enorme disinvoltura infliggendo distacchi pesanti a tutti gli avversari. Nicolò Bulega è rimasto al comando della classifica generale, ma il turco Toprak Razgatlioglu si è così portato a quattro lunghezze di ritardo dal pilota italiano: saranno questi due atleti a contendersi il titolo iridato in un campionato palpitante. L’anatolico sembra avere una marcia in più in questo momento, ma il nostro portacolori proverà a reagire CLASSIFICA MONDIALE SUPERBIKE 2025 (dopo gara-1 GP Gran Bretagna). 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Classifica Mondiale Superbike 2025: Bulega in testa, Razgatlioglu sempre più vicino

Superbike: Razgatlioglu domina la seconda sessione di libere a Most. Quarto Bulega - Toprak Razgatlioglu ha preannunciato la sua superiorità nella seconda sessione di prove libere del GP della Repubblica Ceca, quinto round del Mondiale 2025 di Superbike, in corso all'iconico circuito di Most.

NUOVA CLASSIFICA - Toprak Razgatlioglu sigla la tripletta a Misano e riduce sensibilmente il gap da Nicolò Bulega: ecco la situazione nel Mondiale Superbike.

Il Campionato del Mondo Superbike riaccende i motori ed il team Aruba.it Racing – Ducati è già al lavoro a Donington (UK) dove andrà in scena il settimo round della stagione 2025. Nicolò Bulega si presenta da leader della classifica mondiale con 9 punt

