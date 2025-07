Invalsi 2025 le Marche in vetta | bene primarie e secondarie di primo grado

Positivo e in costante crescita per le scuole marchigiane. Le Marche si confermano leader nelle valutazioni Invalsi 2025, prime in Italia tra le realtà primarie e secondarie di primo grado. Un risultato che testimonia l’eccellenza dell’istruzione regionale, premiata ancora una volta per impegno e qualità. Questa affermazione rafforza l’orgoglio e la determinazione di un sistema scolastico che investe nel futuro dei propri studenti, dimostrando che l’innovazione e la competenza fanno la differenza.

Ancona, 12 luglio 2025 – La Regione Marche conferma ancora una volta il proprio ruolo di eccellenza nel panorama dell’istruzione italiana. I risultati dell’ultimo Rapporto nazionale Invalsi, presentati ufficialmente alla Camera dei Deputati alla presenza del ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, del presidente Invalsi Roberto Ricci e dei rappresentanti degli Uffici scolastici regionali, certificano un trend estremamente positivo per gli studenti marchigiani. La regione si posiziona ai vertici nazionali, registrando punteggi superiori alla media italiana sia in italiano sia in matematica, in particolare nelle scuole primarie e secondarie di primo grado. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Invalsi 2025, le Marche in vetta: bene primarie e secondarie di primo grado

