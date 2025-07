I colori della pedicure più amati dalle over 50

I colori della pedicure più amati dalle over 50 per l’estate 2025 sono un inno alla gioia e alla libertà di esprimersi. Questa stagione, infatti, invita a osare con tonalità vivaci e abbinamenti sorprendenti, come il colore dello smalto che si armonizza con bikini e pareo. È il momento di lasciarsi andare: in fatto di pedicure, le regole non esistono più e ogni scelta diventa una dichiarazione di stile e personalità.

La pedicure della stagione estiva 2025 è all'insegna di colori vivaci, tutti da sperimentare e grazie ai quali osare. Soprattutto in spiaggia una delle tendenze più in voga è quella di abbinare lo smalto della pedicure al colore del bikini o del pareo. Quest'anno c'è una grande varietà di sfumature dalle quali lasciarsi tentare, alcune davvero inaspettate perché per questa stagione vitale vi è una totale assenza di regole in tema pedicure anche a 50 anni. I colori degli smalti di quest'anno si ispirano alla natura con tutte le sue sfumature. Sono caratterizzati da nuance pastello molto delicate che si possono abbinare sia alla manicure che alla pedicure anche se molto di tendenza è creare un contrasto tra la sfumatura scelta per le unghie dei piedi e quella delle mani.

