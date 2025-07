Al raduno azzurrini di Castel Porziano anche tre atlete del club scherma Jesi

Al raduno azzurrini di Castel Porziano, il Club Scherma Jesi si distingue ancora una volta, portando tre delle sue promettenti atlete tra le protagoniste dell’allenamento under 20. Dal 3 al 9 settembre, il Centro Sportivo delle Fiamme Gialle accoglie i futuri campioni, consolidando la tradizione di eccellenza del nostro territorio nel fioretto. Anche per questa occasione, Jesi si conferma fucina di talento e passione, pronti a brillare sui palcoscenici internazionali...

Dal 3 al 9 settembre il Centro Sportivo delle Fiamme Gialle ospita l’allenamento collegiale under 20. Tra le protagoniste, anche quattro promesse cresciute tra le pedane jesine Jesi non manca mai all’appello quando si parla di fioretto e talento. Anche per il prossimo allenamento collegiale. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

In questa notizia si parla di: jesi - raduno - azzurrini - castel

