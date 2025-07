WEC Toyota in testa nella FP3 della 6h San Paolo 2° posto per Ferrari

In un emozionante colpo di scena a San Paolo, la Toyota GR010 Hybrid n. 8 di Ryo Hirakawa domina la FP3 della 6 Ore valida per il FIA World Endurance Championship 2025, portando l’Italia in vetta con Ferrari in quinta posizione. Un risultato che promette scintille per la gara, mentre tutti gli occhi sono puntati sulla sfida tra le grandi protagoniste del motorsport. Tutti i segnali sono pronti per una corsa entusiasmante, e la battaglia è solo all’inizio...

Toyota prende il controllo delle operazioni a San Paolo al termine della FP3 della 6 Ore valida per il FIA World Endurance Championship 2025. La GR010 Hybrid n. 8 di Ryo Hirakawa si distingue in Brasile precedendo la Ferrari n. 50 di Antonio Fuoco e la BMW n. 15 di Dries Vanthoor. L’italiano ed il belga hanno tenuto testa alla Toyota n. 7, alla Cadillac n. 12 ed all’Alpine n. 36 al termine di un turno che ha subito nessuna interruzione. Tutti i protagonisti sono scesi regolarmente in azione per gli ultimi passaggi prima delle qualifiche di questa sera. Proton Competition Porsche n. 99, AF Corse Ferrari n. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - WEC, Toyota in testa nella FP3 della 6h San Paolo. 2° posto per Ferrari

