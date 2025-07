Terni dopo nove anni assolti tutti gli imputati dell’indagine ‘Seven To Stand’ | Non è mai stato fatto nulla di male è la fine di un incubo

Dopo nove anni di incertezza, Terni può finalmente tirare un sospiro di sollievo: tutti gli imputati dell'indagine 'Seven To Stand' sono stati assolti. La Corte d’Appello di Perugia, con la sentenza del 9 luglio, ha stabilito che "il fatto non sussiste", chiudendo così un lungo capitolo giudiziario che aveva sollevato molte paure e sospetti. È la fine di un incubo, e ora si apre una nuova pagina di serenità e giustizia ritrovata.

La Corte d’Appello di Perugia, nella giornata di mercoledì 9 luglio, ha assolto “perché il fatto non sussiste” tutti gli imputati della vicenda ‘Seven To Stand’. L’indagine era partita nel 2016 e l’accusa per tutti gli imputati era di associazione a delinquere finalizzata alla truffa, come. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

