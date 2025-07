Consiglio comunale boccia mozione per riconoscimento Stato di Palestina

Il Consiglio Comunale di Oria ha respinto con una maggioranza netta la mozione per il riconoscimento dello Stato di Palestina, evidenziando l'importanza di un dibattito condiviso e ponderato su questioni internazionali delicate. Con tre astensioni e dieci voti contrari, la decisione riflette le diverse opinioni tra i consiglieri, lasciando aperta la discussione su un tema di grande attualitĂ e rilevanza geopolitica. La vicenda testimonia come le scelte politiche comunali possano rispecchiare paure, speranze e strategie di una comunitĂ .

ORIA - Tre astenuti e soprattutto dieci voti contrari. Respinta la mozione presentata oggi, 12 luglio, durante la seduta del consiglio comunale di Oria, dal consigliere Attilio Ardito del movimento Futura Oria. L'intento era quello di portare avanti una richiesta da far pervenire al Governo. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

In questa notizia si parla di: comunale - consiglio - boccia - mozione

Si accende il Consiglio comunale, FutuRa comunica che non ci sarĂ per protesta - Si accende il Consiglio Comunale di Frosinone, ma non senza polemiche. Oggi, 14 maggio, il Gruppo FutuRa, rappresentato dai Consiglieri Giovambattista Martino, Teresa Petricca e Francesco Pallone, annuncia la propria assenza come atto di protesta, manifestando disappunto e preoccupazione per questioni ritenute di fondamentale importanza.

SAN PRISCO – Differenziata, il consiglio comunale boccia la mozione sui sacchetti con codice a barra. Morgillo: «La maggioranza si contraddice e perde un’altra occasione per stare vicino ai cittadini» https://casertafocus.net/home/index.php?option=com_con Vai su X

Lorenzoni (Gruppi misto - Veneto Vale): “Consiglio regionale boccia la mia mozione per la sottoscrizione di un protocollo con i distributori di energia elettrica per accelerare la connessione degli #impiantifotovoltaici ” tinyurl.com/5hxzhbsb Vai su Facebook

Consiglio comunale boccia mozione pro Palestina: niente bandiera né solidarietà istituzionale a Gaza (città natale del patrono san Barsanofio); Consiglio comunale boccia mozione per riconoscimento Stato di Palestina; Consiglio comunale di Pisa: la destra boccia mozione iniziativa popolare contro genocidio popolo palestinese | VIDEO e FOTO.

Consiglio comunale Ancona boccia mozione condanna 'genocidio di Gaza' - Il Consiglio comunale di Ancona ha bocciato la mozione "di condanna del genocidio a Gaza e per il riconoscimento dello Stato di Palestina" presentata dal consigliere e Vicepresidente del Consiglio ... Riporta ansa.it

Frascati – Il consiglio comunale boccia la mozione su isole informatizzate, Ztl e parcheggi - Il consiglio comunale di Frascati è tornato a parlare di raccolta differenziata attraverso la mozione firmata dai consiglieri di minoranza Anna Delle ... Scrive castellinotizie.it