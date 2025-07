Dall’Atalanta al Napoli super duello di mercato | offerta da 40 milioni!

Il calciomercato infiamma le tifoserie con un duello tra giganti: il Napoli, sempre più protagonista, si prepara a sfidare l’Atalanta offrendo 40 milioni per un talento top. Dopo gli acquisti recenti di Marianucci e De Bruyne, i sogni azzurri puntano a portare a casa Lang e Beukema, alimentando un asse caldo tra le due squadre. La sfida è ormai aperta: chi avrà la meglio?

Il Napoli ha avviato una sorprendente trattativa con l’Atalanta: è un vero e proprio duello di mercato. Uno dei club più attivi sul mercato è senza dubbio il Napoli. Il club azzurro sembra davvero scatenato e, dopo aver già ufficializzato due acquisti come Marianucci e De Bruyne, potrebbe a breve portarne alla propria corte tanti altri, come Lang e Beukema. Le ultime notizie, inoltre, parlano di un asse con l’Atalanta pronto ad accendersi. Il club azzurro mantiene gli occhi aperti su Lookman, ma avrebbe effettuato un’offerta anche per un’altra stella della Dea. Napoli su Scalvini: super duello con il Milan!. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Dall’Atalanta al Napoli, super duello di mercato: offerta da 40 milioni!

In questa notizia si parla di: atalanta - napoli - mercato - duello

Napoli, pronto un tentativo per Lookman! La cifra chiesta dall’Atalanta - Il Napoli prepara un tentativo deciso per l'acquisto di Ademola Lookman dall'Atalanta, pronta a offrire la cifra richiesta dai nerazzurri.

#Napoli, duello di #Mercato con l’ #Atalanta per #Lucca: i dettagli #europacalcio Leggi tutto l'articolo su Vai su X

Napoli, tutto su Lookman: pronti 50 milioni di euro, però l’Atalanta chiede di più Aurelio De Laurentiis e il ds Giovanni Manna non si fermeranno a Kevin De Bruyne. In cima alla lista dei desideri per il ruolo di esterno alto del tridente c’è Ademola Lookma Vai su Facebook

Duello Milan-Napoli per Scalvini: l'Atalanta per ora resiste all'assalto; Duello Milan-Napoli per Scalvini: l’Atalanta resiste alle offerte; Duello Roma-Atalanta sul mercato: occhi su De Winter e Cresswell.

Duello Milan-Napoli per Scalvini: l'Atalanta per ora resiste all'assalto - Secondo quanto riportato da Claudio Raimondi nell'edizione delle 13 di SportMediaset, Milan e Napoli starebbero cercando di mettere ... Secondo msn.com

Maxi offerta del Napoli per provare a prendere Scalvini dall’Atalanta - Nonostante il difensore del Bologna Beukema sia ad un passo dal vestire la maglia azzurra, il ... Si legge su forzazzurri.net