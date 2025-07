elisabetta cocciaretto vince il wta 125 di bastad

Elisabetta Cocciaretto conquista il WTA 125 di Bastad, portando l’orgoglio italiano e continuando una tradizione di successi delle nostre tenniste in questa affascinante città svedese. Dopo illustri predecessori come Lea Pericoli, Sandra Cecchini e Martina Trevisan, la giovane marchigiana alza finalmente al cielo il trofeo, dimostrando resilienza e talento. La sua vittoria, frutto di una battaglia emozionante contro Irene Burillo Escorihuela, rappresenta un nuovo capitolo di eccellenza nel tennis italiano.

Elisabetta Cocciaretto è la vincitrice del WTA 125 di Bastad. Porta bene la città svedese alle giocatrici italiane. Dopo Lea Pericoli nel 1960, Sandra Cecchini nel 1987 e 1990 e Martina Trevisan (che proprio qui è tornata dopo un lungo stop) nel 2024, tocca alla marchigiana alzare le braccia al cielo in terra svedese. Al primo turno per lei vittoria con tantissimi brividi contro la spagnola Irene Burillo Escorihuela, 7-5 2-6 7-6(4), pur senza mai concedere match point. Al secondo turno molto più netto il 6-1 6-2 su Justina Mikulskyte, lituana. Ai quarti, poi, successo in rimonta su Louisa Chirico, un 5-7 6-3 6-1 su una delle americane di maggior esperienza (anche se non ha mai sfondato). 🔗 Leggi su Oasport.it