Palio di Pesaro 2025 senza bracieri nel nome | dalle Dame ai Bòcia Le novità e il programma

Il Palio di Pesaro 2025 si prepara a scrivere una nuova pagina della tradizione, questa volta senza il nome ‘bracieri’ e con tante novità! Dal 1° al 3 agosto, le 12 contrade cittadine si sfideranno in una corsa emozionante tra le storiche mura di Rocca Costanza, tra storia, divertimento e tanta passione. Un evento imperdibile che unisce tradizione e innovazione, pronto a incantare residenti e visitatori. Restate con noi per scoprire il programma completo e le sorprese di questa edizione speciale.

Pesaro, 12 luglio 2025 - Il conto alla rovescia è finito. Il 'Palio di Pesaro' cambia nome appunto, addio 'bracieri' (nome cambiato dopo . L'evento è in programma dall'1 al 3 agosto prossimi. Al centro dell'evento ci sono le 12 contrade cittadine, che si sfideranno in una corsa emozionante e goliardica intorno a Rocca Costanza, simbolo medioevale della città e cornice spettacolare della manifestazione. Organizzato quest'anno dalle Pro Loco provinciali Unpli Pesaro e Urbino, con il sostegno del Comune di Pesaro, della Regione Marche e di numerosi sponsor privati, si presenta con un programma ricco di eventi per tutte le età: spettacoli, gare, giochi storici, musica, street food e animazione.