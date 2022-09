Calcio, Nations League 2022-2023: promozioni per Israele in Lega A e Grecia in B (Di sabato 24 settembre 2022) Si sono disputate questa sera nove gare valide per la quinta giornata della Nations League 2022-2023 di Calcio: sono arrivati ulteriori verdetti, con le promozioni di Israele in Lega A e della Grecia in Lega B. Non si registrano retrocessioni questa sera. RISULTATI Nations League 24 SETTEMBRE Lega A GRUPPO 2RISULTATIRepubblica Ceca-Portogallo 0-4 – 33’ e 52’ Dalot, 45+2 Fernandes, 82’ Diogo Jota Spagna-Svizzera 1-2 – 21’ Akanji, 55’ Alba (SP), 58’ EmboloCLASSIFICA Portogallo 10 Spagna 8 Svizzera 6 Repubblica Ceca 4 Lega B GRUPPO 1RISULTATIScozia-Irlanda 2-1 – 18’ Egan (I), 50’ Hendry, 81’ rig. Christie Armenia-Ucraina 0-5 – 22? Tymchyk, 57? Zubkov, 69? ... Leggi su oasport (Di sabato 24 settembre 2022) Si sono disputate questa sera nove gare valide per la quinta giornata delladi: sono arrivati ulteriori verdetti, con lediinA e dellainB. Non si registrano retrocessioni questa sera. RISULTATI24 SETTEMBREA GRUPPO 2RISULTATIRepubblica Ceca-Portogallo 0-4 – 33’ e 52’ Dalot, 45+2 Fernandes, 82’ Diogo Jota Spagna-Svizzera 1-2 – 21’ Akanji, 55’ Alba (SP), 58’ EmboloCLASSIFICA Portogallo 10 Spagna 8 Svizzera 6 Repubblica Ceca 4B GRUPPO 1RISULTATIScozia-Irlanda 2-1 – 18’ Egan (I), 50’ Hendry, 81’ rig. Christie Armenia-Ucraina 0-5 – 22? Tymchyk, 57? Zubkov, 69? ...

SkySport : ITALIA-INGHILTERRA 1-0 Risultato finale ? ? #Raspadori (68’) ? ?? NATIONS LEAGUE ?? - Corriere : Italia-Inghilterra, Mancini ha finito gli esperimenti inutili. Bene Raspadori e Scamacca - CorSport : #MarioRui e #Leao illuminano, il Portogallo è super. Poker Serbia, Spagna ko - sportli26181512 : Serie A, i giocatori protagonisti con le nazionali nel sabato di Nations League: Non c'era l'Italia ma tanta Serie… - CORNERNEWS24 : #Calcio - Nations league: Spagna ko con Svizzera, Portogallo cala il poker Colpo al volto per CR7, tanto sangue ma resta in campo -