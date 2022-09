Ultime Notizie Roma del 23-09-2022 ore 13 | 10

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 23 settembre 2022)dailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio gli occupanti russi hanno organizzato gruppi armati per circondare le abitazioni costringere le persone a partecipare al cosiddetto referendum i cittadini sono stati minacciati coloro che non parteciperanno alla votazione verranno automaticamente licenziati dal lavoro hanno vietato la popolazione locale di lasciare la città tra il 23 e 27 settembre lo ha riferito il governatore ucraino in esilio di Luca in sergej dai riportato dal Guardian vedremo il risultato del voto in Italia ci sono state anche le elezioni Svezia se le cose andranno in una direzione difficile abbiamo degli strumenti come nel caso di Polonia Ungheria lo ha detto la presidente della commissione europea Ursula von der liner rispondendo alla domanda sul possibile risultato delle elezioni in Italia e dato ...