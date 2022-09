Permare | 50 anni «avanti tutta»

(Di venerdì 23 settembre 2022) Per il cantiere, che il primo marzo 2023 festeggerà i suoi primi cinquanta, la partecipazione ai saloni (il Cannes Yachting Festival 2022 e il Salone Nautico Internazionale di Genova alle porte) è quest’anno più significativa che mai. È l’occasione per brindare a mezzo secolo di storia, della nautica italiana e della famiglia Amerio che – come ci ha raccontato Barbara, figlia di Fernando, fondatore e Ceo del Gruppo, e sorella di Rodolfo (“Dodo”), nella foto insieme a Noemie Amerio – ha investito tutto nella nautica, dimostrando perspicacia, passione e unità. «Abbiamo vissuto coesi tre crisi e due boom nautici, abbiamo superato momenti difficili e gioito per i successi e gli innumerevoli riconoscimenti. Siamo cresciuti grazie a soci di capitale che hanno creduto nel progetto di sviluppo di un marchio ligure e che, ...

