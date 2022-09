Difficoltà della Nazionale: Mancini lo ha detto ai tifosi in diretta (Di venerdì 23 settembre 2022) Nel post-partita di Italia-Inghilterra, in Nations League, è intervenuto il ct Roberto Mancini che ha sottolineato ai microfoni Rai quanto questa partita sia stata importante e dà la carica per il prossimo match che si giocherà contro l’Ungheria a Budapest. Poi fa una considerazione sul nuovo modulo adattato contro la squadra inglese che ha portato alla vittoria. Ecco quanto evidenziato dalle dichiarazioni del commissario tecnico: ct Mancini Quanto è importante questa vittoria?“Importantissima perché ci lascia tranquilli per il sorteggio e poi perché abbiamo la possibilità di arrivare primi nel gruppo. Abbiamo battuto una delle squadre più forti al mondo”. Nuovo modulo?“Sì, come ho detto ieri non conta il sistema. Si può giocare con vari sistemi ma conta la personalità con la quale si scende in campo. Abbiamo tanti ragazzi ... Leggi su spazionapoli (Di venerdì 23 settembre 2022) Nel post-partita di Italia-Inghilterra, in Nations League, è intervenuto il ct Robertoche ha sottolineato ai microfoni Rai quanto questa partita sia stata importante e dà la carica per il prossimo match che si giocherà contro l’Ungheria a Budapest. Poi fa una considerazione sul nuovo modulo adattato contro la squadra inglese che ha portato alla vittoria. Ecco quanto evidenziato dalle dichiarazioni del commissario tecnico: ctQuanto è importante questa vittoria?“Importantissima perché ci lascia tranquilli per il sorteggio e poi perché abbiamo la possibilità di arrivare primi nel gruppo. Abbiamo battuto una delle squadre più forti al mondo”. Nuovo modulo?“Sì, come hoieri non conta il sistema. Si può giocare con vari sistemi ma conta la personalità con la quale si scende in campo. Abbiamo tanti ragazzi ...

