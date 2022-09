5 esercizi di mindfulness per rendere più sostenibile il tuo stile di vita

GQ Italia

Sempre in questa data (e ogni giovedì), alle ore 10 è possibile seguire una seduta diin acqua e a secco, guidata da una psicologa, solo su prenotazione. La seduta prevedeche ......sabato alle ore 17 con il laboratorio olistico "Namasté! Dalle Medicine Orientali alla,...- domenica alle ore 16 - che propone un evento dimostrativo e pratico con presentazione di,... Mindfulness, 5 esercizi per affrontare la «Lifestyle fatigue» Sesta edizione a Milano, il 17 e 18 settembre, della manifestazione di mindfulness. A Roma appuntamento il 2 ottobre. Centinaia di praticanti sull’erba per ritrovare l’equilibrio tra mente e corpo. Es ...Anche per quest’anno le meritate vacanze sono finite ed è ora di tornare a casa dove ci aspettano lunghe e faticose giornate tra lavoro, impegni famigliari e incombenze ...