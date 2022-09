Tesla richiama oltre 1 milione di auto, scoperto un difetto ai finestrini: «Non si fermano in automatico» (Di giovedì 22 settembre 2022) Tesla, il colosso dei veicoli elettrici di proprietà del miliardario Elon Musk, ha fatto sapere che richiamerà 1,1 milioni di auto dagli Stati Uniti a causa di un difetto che fa chiudere il finestrino senza fermarsi di fronte agli ostacoli, con il rischio di infortuni se qualche parte del corpo dei passeggeri vi rimanga incastrata. Il problema è dovuto a un difetto nel software di rilevazione degli ostacoli che non si accorgerebbe della presenza di ostruzioni e quindi non fermerebbe la chiusura del finestrino in questi casi. Il problema può essere risolto con un aggiornamento che interesserà migliaia di esemplari di Model Y, Model S, Model X e Model 3 – i quattro modelli di auto prodotti dalla casa – fabbricati tra il 2020 e il 2022. Tesla: «Non ci sono stati infortuni legati al ... Leggi su open.online (Di giovedì 22 settembre 2022), il colosso dei veicoli elettrici di proprietà del miliardario Elon Musk, ha fatto sapere che richiamerà 1,1 milioni didagli Stati Uniti a causa di unche fa chiudere il finestrino senza fermarsi di fronte agli ostacoli, con il rischio di infortuni se qualche parte del corpo dei passeggeri vi rimanga incastrata. Il problema è dovuto a unnel software di rilevazione degli ostacoli che non si accorgerebbe della presenza di ostruzioni e quindi non fermerebbe la chiusura del finestrino in questi casi. Il problema può essere risolto con un aggiornamento che interesserà migliaia di esemplari di Model Y, Model S, Model X e Model 3 – i quattro modelli diprodotti dalla casa – fabbricati tra il 2020 e il 2022.: «Non ci sono stati infortuni legati al ...

GordonMoat : RT @LaStampa: Tesla richiama 1,1 mln di auto negli Usa per problemi ai finestrini, il titolo perde oltre 4% - TuttoTechNet : Tesla richiama oltre un milione di auto per un problema ai finestrini - codeghino10 : RT @ilmessaggeroit: Tesla richiama 1,1 milioni di veicoli per problemi ai finestrini, il titolo cede il 4% a Wall Street - GianniVaretto : RT @LaStampa: Tesla richiama 1,1 mln di auto negli Usa per problemi ai finestrini, il titolo perde oltre 4% - LaStampa : Tesla richiama 1,1 mln di auto negli Usa per problemi ai finestrini, il titolo perde oltre 4% -