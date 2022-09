George Ciupilan accusato di ritoccare gli addominali con Photoshop: il confronto al GF Vip (Di giovedì 22 settembre 2022) George Ciupilan è entrato nella Casa del Grande Fratello Vip 7 facendo poco “rumore”, almeno al momento. Nonostante sia abbastanza defilato, in rete lo stanno già “accusando” di modificare le foto di Instagram con Photoshop. George Ciupilan accusato di ritoccare le foto di Instagram In particolare, George nella Casa del GF Vip, non sta mostrando... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di giovedì 22 settembre 2022)è entrato nella Casa del Grande Fratello Vip 7 facendo poco “rumore”, almeno al momento. Nonostante sia abbastanza defilato, in rete lo stanno già “accusando” di modificare le foto di Instagram condile foto di Instagram In particolare,nella Casa del GF Vip, non sta mostrando... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

cini_simone : Secondo me ALBERTO DE PISIS dovrebbe provarci con GEORGE CIUPILAN. Comunque ELENOIRE SFERRUZZI la adoro ASSOLUTAMEN… - freshxvocado : chissà il cachet di george ciupilan a quanto ammonta - stayvulnervble : chissà se george ciupilan finirà come quello che si mette le patatine dove non batte il sole - annakiara119 : RT @asfaltofresco: ogni tanto mi dimentico dell’esistenza di george ciupilan - ilaxlou : ma raga stavo andando al cesso e mi sono trovata george ciupilan in tv -