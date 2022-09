Amazon Kids: arriva su Alexa il servizio dedicato ai più piccoli con funzionalità pensate per apprendimento ed intrattenimento (Di martedì 20 settembre 2022) Amazon ha annunciato l’arrivo sui dispotivi Echo compatibili con Alexa, l’assistente vocale del colosso statunitense, di un nuovo servizio pensato per offrire un’esperienza cucita su misura per i bambini dai 3 ai 12 anni con varie funzionalità dedicate all’intrattenimento, al gioco ed all’apprendimento, senza dimenticare un aspetto fondamentale come quello della sicurezza. I genitori potranno usufruire di una “Parent Dashboard” nell’app di Alexa che permetterà loro di gestire l’esperienza dei propri figli con l’assistente vocale di Amazon, potendo limitare le skill a cui hanno accesso, selezionare la lista di contatti con cui potranno effettuare chiamate e videochiamate, oltre a poter impostare limiti temporali (ad esempio facendo in modo che ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 20 settembre 2022)ha annunciato l’arrivo sui dispotivi Echo compatibili con, l’assistente vocale del colosso statunitense, di un nuovopensato per offrire un’esperienza cucita su misura per i bambini dai 3 ai 12 anni con variededicate all’, al gioco ed all’, senza dimenticare un aspetto fondamentale come quello della sicurezza. I genitori potranno usufruire di una “Parent Dashboard” nell’app diche permetterà loro di gestire l’esperienza dei propri figli con l’assistente vocale di, potendo limitare le skill a cui hanno accesso, selezionare la lista di contatti con cui potranno effettuare chiamate e videochiamate, oltre a poter impostare limiti temporali (ad esempio facendo in modo che ...

