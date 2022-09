Traffico Roma del 19-09-2022 ore 11 | 30

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 19 settembre 2022) LuceverdeBuongiorno e ben trovati all’ascolto rallentamenti perintenso sul tratto Urbano della A24 tra Portonaccio e la tangenziale estrallentato per un incidente in via di Torrevecchia altezza incrocio con via Dei Cristofori sulla Cassia bis code per lavori tra via della Giustiniana il raccordo anulare In quest’ultima direzione proseguono i lavori sulla via Ponti concludi all’altezza di Castel di Decima nei due sensi di marcia in testa ilsulla Cristoforo Colombo tra via di Acilia e via di Malafede in direzione dimaggiori informazioni su queste altre notizie sono disponibili sul sito.luceverde.it bene da Patrizia Ferrara è tutto Grazie per l’attenzione A più tardi un servizio a cura della c e della polizia locale di...