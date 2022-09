Lega | Pontida | sul pratone la «paura»per la crescita dell’alleata E l’avviso dei governatori | «Bisogna portare risposte»

(Di lunedì 19 settembre 2022) Zaia: sull’autonomia si mette in discussione un governo. E Fedriga: non basta vincere, rispondere agli impegni

Dopo tre anni, finalmente, il grande popolo della Lega torna a #Pontida! Credo nell'Italia, #CREDO nella LEGA! Ieri Matteo Salvini ha ripetuto più volte che al raduno della Lega a Pontida c'erano 100mila persone. Noi oggi siamo a #Monza con la concretezza dei valori e del buon governo locale. A Pontida c'è La lega solo con follia. Pontida, tra gli impegni di governo che si è presa la Lega c'è la 'giustizia giusta', tipo quella che ti permette di restare impunito.

Lae il nostro segretario regionale Edoardo Rixi sono sempre in mezzo alla gente, altri ci vanno solo in campagna elettorale. Lo dimostrano le 100mila persone che erano a. Noi siamo ...Nella, dopo il successo diè tornato un cauto ottimismo, ma dai piani alti del partito dell'ex Cavaliere spiegano che sognano il clamoroso sorpasso sulla(e la doppia cifra) ...“Pontida è stato il canto del cigno di Matteo Salvini”. Gianni Fava, storico avversario del leader della Lega, fa il controcanto alla versione di via Bellerio che del raduno di ieri al “sacro” pratone ...Hanno rappresentato lo sportello periferico dello Stato (incluse le sue tante disfunzioni) di fronte ai loro cittadini, mettendoci la faccia; in stragrande ...