Cesara Buonamici, sapete che cosa ha fatto all’occhio? (Di lunedì 19 settembre 2022) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. L’occhio semichiuso di Cesara Buonamici ha fatto preoccupare molte persone che sono a lei affezionate e che hanno seguito tutta la sua carriera da quando ha messo piede al Tg5 per la prima volta: ecco che cosa ha fatto. La mezzobusto del Tg5 è uno dei volti di punta e più popolari del notiziario di Leggi su youmovies (Di lunedì 19 settembre 2022) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. L’occhio semichiuso dihapreoccupare molte persone che sono a lei affezionate e che hanno seguito tutta la sua carriera da quando ha messo piede al Tg5 per la prima volta: ecco cheha. La mezzobusto del Tg5 è uno dei volti di punta e più popolari del notiziario di

AdamMDM : Cesara Buonamici: 'sarà difficilissimo per Carlo, un peso enorme...' Mavaffanc tu e a tutti i massoni e coloni asse… - Indira813 : RT @_Butterfly_8_: Solo io noto una certa incapacità di gestire questa diretta da parte della Toffanin? Per fortuna c'è Cesara Buonamici ch… - Lady_Pirate : RT @MedInfinityIT: The Queen - Addio alla Regina ?? Silvia Toffanin nello studio di #Verissimo, insieme a Cesara Buonamici e Francesco Rute… - senzainventiva : RT @fracohen: Piú Cesara Buonamici meno Toffanin per dirette come queste avrebbe avuto molto più senso. #Verissimo - Mariquita_la1a : RT @fracohen: Piú Cesara Buonamici meno Toffanin per dirette come queste avrebbe avuto molto più senso. #Verissimo -