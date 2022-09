Paola Turci, dopo il matrimonio arriva l’annuncio più atteso: adesso è ufficiale! (Di sabato 17 settembre 2022) Paola Turci e Francesca Paola si sono giurate amore eterno e ora hanno in mente dei progetti importanti. Vediamo quali sono. La cantautrice romana e l’ex compagna di Silvio Berlusconi hanno pronunciato il fatidico sì e ora hanno svelato die progetti che pensano di realizzare nel prossimo futuro. Foto da @PaolaTurciLa coppia si è sposata qualche settimana fa, per la precisione il 2 luglio, circondata dai familiari e dai loro amici più stretti. Hanno deciso di unirsi civilmente presso il piccolo Comune di Montalcino, in provincia di Siena, mentre i festeggiamenti si sono tenuto nel suggestivo Castello di Velona, situato su una collina con vista sulla Val d’Orcia. Risalente al X secolo, il castello dista solamente 8 km da Montalcino, ed è circondato da olivi e vigneti, che producono il famoso Brunello di ... Leggi su curiosauro (Di sabato 17 settembre 2022)e Francescasi sono giurate amore eterno e ora hanno in mente dei progetti importanti. Vediamo quali sono. La cantautrice romana e l’ex compagna di Silvio Berlusconi hanno pronunciato il fatidico sì e ora hanno svelato die progetti che pensano di realizzare nel prossimo futuro. Foto da @La coppia si è sposata qualche settimana fa, per la precisione il 2 luglio, circondata dai familiari e dai loro amici più stretti. Hanno deciso di unirsi civilmente presso il piccolo Comune di Montalcino, in provincia di Siena, mentre i festeggiamenti si sono tenuto nel suggestivo Castello di Velona, situato su una collina con vista sulla Val d’Orcia. Risalente al X secolo, il castello dista solamente 8 km da Montalcino, ed è circondato da olivi e vigneti, che producono il famoso Brunello di ...

radiocalabriafm : Paola Turci - La mangiatrice di uomini - ColinMartiniano : RT @alone73x1: #nonMente È inutile Potrei mentire ma Io senza di te non posso vivere. Paola Turci #Buongiorno a tutti Foto dal film Le veri… - Rache1105 : RT @Sophia__227: comunque per me la versione più bella di “bella ciao” resta questa di paola turci - gaycinnamongirl : RT @Sophia__227: comunque per me la versione più bella di “bella ciao” resta questa di paola turci - zazoomblog : Paola Turci la foto in ospedale su Instagram: “Non è il bracciale più bello ma…” - #Paola #Turci #ospedale… -