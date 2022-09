Chiara Appendino al TPI Fest | “PD? Ora no grazie Sì a Bersani”

Leggi su tpi

(Di sabato 17 settembre 2022) “PD? Ora no. Questa dirigenza per noi non è un interlocutore. Hanno rinnegato se stessi… Sì a”: lo ha dito, esponente M5s ed ex sindaca di Torino, durante la terza e ultima serata del TPI, laa di The Post Internazionale, che per la prima volta si tiene proprio nel capoluogo dell’Emilia-Romagna, presso la Tettoia Nervi alla Bolognina, nella appena inaugurata Piazza Lucio Dalla. C’è stato un duro scontro tra Conte e Renzi sul reddito di cittadinanza. Come si pone sul tema e sulle parole di Conte?“Vorrei sfatare un mito: il reddito non nasce come strumento elettorale, come proposta per il sud. Nasce (e non lo abbiamo inventato noi, ma esiste da anni in Europa) perché dobbiamo capovolgere il pensiero. Noi viviamo in un Paese ...