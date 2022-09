Rimpianto Juric: «Chissà il Toro dell’anno scorso con due innesti» (Di venerdì 16 settembre 2022) Il tecnico granata tornato a disposizione dopo la polmonite: «E’ lo stesso rammarico che avevo a Verona all’Hellas» E’ tornato Ivan Juric, il Torino riavrà il suo tecnico in panchina. «E’ stata una sofferenza guardare le partite di casa» il commento dell’allenatore, costretto al forfait per una polmonite che non gli ha permesso di seguire da vicino la squadra nelle gare contro Lecce e Inter. Domani sera, però, sarà in prima fila per affrontare il Sassuolo: «Hanno fatto un mercato faraonico, dovremo essere tosti e aggressivi – la presentazione alla gara delll’Olimpico Grande Torino – anche perché hanno preso giocatori con le caratteristiche giuste e di gamba: hanno tanta qualità nel palleggio, proveremo a metterli in difficoltà facendo il nostro gioco». Il problema del Toro resta sempre quello del gol: «Ma è normale, lo dicono i numeri dei ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 16 settembre 2022) Il tecnico granata tornato a disposizione dopo la polmonite: «E’ lo stesso rammarico che avevo a Verona all’Hellas» E’ tornato Ivan, il Torino riavrà il suo tecnico in panchina. «E’ stata una sofferenza guardare le partite di casa» il commento dell’allenatore, costretto al forfait per una polmonite che non gli ha permesso di seguire da vicino la squadra nelle gare contro Lecce e Inter. Domani sera, però, sarà in prima fila per affrontare il Sassuolo: «Hanno fatto un mercato faraonico, dovremo essere tosti e aggressivi – la presentazione alla gara delll’Olimpico Grande Torino – anche perché hanno preso giocatori con le caratteristiche giuste e di gamba: hanno tanta qualità nel palleggio, proveremo a metterli in difficoltà facendo il nostro gioco». Il problema delresta sempre quello del gol: «Ma è normale, lo dicono i numeri dei ...

AlbertMotta82 : Se va avanti così #Pobega supererà il rimpianto Milan Locatelli.... Anzi... E sta giocando in un ruolo a lui non co… - Toro_News : ?? | RUBRICHE Dei temi più caldi che ha lasciato Inter-Torino parliamo con Serino Rampanti in un nuovo appuntament… -