Gratuito o mercenario | il sostegno a Putin è un alto tradimento

(Di venerdì 16 settembre 2022) Scommetto un euro che dei trecento milioni di rublodollari, di cui i servizi americani seguono le tracce in Europa e rendono noto di avere una contabilità abbastanza precisa, neppure una mazzetta sarà trovata in Italia nelle tasche o nei conti dei molti indiziati speciali della benevolenza del Cremlino. Non lo dico – sia chiaro – per fiducia nell’onestà degli amici italiani di, che sono tanti e pure tanto bisognosi, né per sfiducia nelle buone intenzioni dell’intelligence Usa. Non è in discussione, ovviamente, che il regimeiano, alla pari di qualunque organizzazione mafiosa, usi la corruzione economica, quanto il ricatto e l’intimidazione, come strumento di infiltrazione, reclutamento e condizionamento politico. A essere in discussione è che queste operazioni speciali possano essere contestate, accertate e sanzionate in sede giudiziaria ...