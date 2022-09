Spalletti: «È uno spasso allenare questo Napoli. Perché in Italia non si riesce a giocare in stadi così?» (Di giovedì 15 settembre 2022) Luciano Spalletti dopo Rangers Glasgow-Napoli 0-3 ha parlato anche a Prime Video: L’occasione per i Rangers dopo 30 secondi. «È vero non ce l’abbiamo fatta a pararle tutte, c’è voluto quel dettaglio che girasse a favore, sono entrati ferocissimi e poi avevano una spinta clamorosa. Io immagino le partite del campionato Italiano giocate in uno stadio così. Perché non si vuole andare a creare uno spettacolo del genere è una roba che non si riesce a capire. È uno spettacolo continuo, gente che lavora, è un modo per dare posti di lavoro nuovi Perché migliaia di persone lavorano dietro a uno stadio di questo tipo, ci sono introiti di tutti i tipi. Che la squadra abbia retto botta è sintomo di crescita. Sintomo di crescita e ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 15 settembre 2022) Lucianodopo Rangers Glasgow-0-3 ha parlato anche a Prime Video: L’occasione per i Rangers dopo 30 secondi. «È vero non ce l’abbiamo fatta a pararle tutte, c’è voluto quel dettaglio che girasse a favore, sono entrati ferocissimi e poi avevano una spinta clamorosa. Io immagino le partite del campionatono giocate in unonon si vuole andare a creare uno spettacolo del genere è una roba che non sia capire. È uno spettacolo continuo, gente che lavora, è un modo per dare posti di lavoro nuovimigliaia di persone lavorano dietro a unoo ditipo, ci sono introiti di tutti i tipi. Che la squadra abbia retto botta è sintomo di crescita. Sintomo di crescita e ...

