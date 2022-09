Migliorare le prestazioni del computer al massimo (Di martedì 13 settembre 2022) Se il PC inizia a rallentare vistosamente quando eseguiamo programmi relativamente nuovi o giocando all'ultimo videogioco acquistato, non dobbiamo disperare, visto che sono disponibili alcuni software per , senza bisogno di cambiare parti interne nuove e senza smanettare con le impostazioni di Windows. Con i programmi giusti possiamo gestire l'overclock di componenti come il processore o la scheda grafica, oppure configurare alcune opzioni interne di Windows per renderlo più fluido, più veloce e più leggero sulla memoria. Vediamo insieme cosa possiamo utilizzare per tirar fuori il massimo dal nostro computer, indipendentemente dall'anzianità delle componenti installate. LEGGI ANCHE: Migliorare prestazioni di Windows 10 1) Come fare overclock L'overclock è la procedura che permette di aumentare la velocità e le ... Leggi su navigaweb (Di martedì 13 settembre 2022) Se il PC inizia a rallentare vistosamente quando eseguiamo programmi relativamente nuovi o giocando all'ultimo videogioco acquistato, non dobbiamo disperare, visto che sono disponibili alcuni software per , senza bisogno di cambiare parti interne nuove e senza smanettare con le impostazioni di Windows. Con i programmi giusti possiamo gestire l'overclock di componenti come il processore o la scheda grafica, oppure configurare alcune opzioni interne di Windows per renderlo più fluido, più veloce e più leggero sulla memoria. Vediamo insieme cosa possiamo utilizzare per tirar fuori ildal nostro, indipendentemente dall'anzianità delle componenti installate. LEGGI ANCHE:di Windows 10 1) Come fare overclock L'overclock è la procedura che permette di aumentare la velocità e le ...

pomhey : Migliorare le prestazioni del computer al massimo - JuvMania : ?? #Danilo: «Perché non riusciamo ad essere continui per 90 minuti? Secondo me è una cosa che dobbiamo migliorare e… - serotonina_11 : @MicheleIAm_ Dalla prima mezz’ora di utilizzo sembra migliorare le prestazioni della batteria, ma shh altrimenti dura poco ?? - docile041 : @CaveloX9 Non è questo il discorso , il fatto è che la Juve non prepara arbitri ma calciatori, quindi quello che pu… - EnricoMonti18 : @ZulloManuel @Marco562017 @Il_Mago_KK pure, altrimenti si devono concentrare sulle partite, lavorare e migliorare p… -