F1, paura per Albon: insufficienza respiratoria dopo operazione appendicite, intubato in terapia intensiva (Di lunedì 12 settembre 2022) Ora sta bene, ma lo spavento di Alexander Albon è stato grande. Il pilota thailandese, operato d’urgenza per appendicite sabato a mezzogiorno all’ospedale San Gerardo di Monza, alla vigilia del Gran Premio d’Italia, ha poi avuto “complicazioni post-operatorie impreviste legate all’anestesia che ha portato a un’insufficienza respiratoria, una complicazione nota ma non comune”. Lo fa sapere la Williams. Per questo motivo Albon è stato intubato e portato in terapia intensiva. Fortunatamente nella notte le sue condizioni sono migliorate, al punto da non necessitare più della respirazione assistita. Domani dovrebbe essere dimesso. La sua partecipazione al GP di Singapore non sembra essere in discussione. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 12 settembre 2022) Ora sta bene, ma lo spavento di Alexanderè stato grande. Il pilota thailandese, operato d’urgenza persabato a mezzogiorno all’ospedale San Gerardo di Monza, alla vigilia del Gran Premio d’Italia, ha poi avuto “complicazioni post-operatorie impreviste legate all’anestesia che ha portato a un’, una complicazione nota ma non comune”. Lo fa sapere la Williams. Per questo motivoè statoe portato in. Fortunatamente nella notte le sue condizioni sono migliorate, al punto da non necessitare più della respirazione assistita. Domani dovrebbe essere dimesso. La sua partecipazione al GP di Singapore non sembra essere in discussione. SportFace.

Ettore_Rosato : La cultura vince la paura su cui giocano i populisti per cercare consenso. Con @matteorenzi a #Ercolano dove cultur… - ItaliaViva : Con la cultura sconfiggiamo la superficialità e la paura che i populisti usano per raccogliere consenso.… - matteosalvinimi : La loro colpa? Essere della Lega e non pensarla come loro, perché si sa che per qualche kompagno non esiste la Demo… - NemNemecsek : RT @andreaverardo5: @HuffPostItalia Il colmo. Gente che non ha mai collaborato per non prendersi responsabilità e godere poi i frutti di qu… - sportface2016 : #F1, paura per #Albon: insufficienza respitatoria dopo l'operazione all'appendicite -