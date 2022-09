Caos Juventus-Salernitana, fonti interne AIA: Var non aveva a disposizione immagini con Candreva (Di lunedì 12 settembre 2022) La squadra arbitrale al Var per Juventus-Salernitana non ha avuto a disposizione in nessun momento l’immagine di campo aperto allargata in cui si vede anche la posizione di Candreva che tiene in gioco Bonucci in occasione del gol di Milik in pieno recupero, annullato per un offside inesistente e comunque non punibile in ogni caso. Lo apprende l’Ansa, che cita fonti interne all’Aia, in particolare all’organo tecnico della CAN A che ha operato delle verifiche per capire come si sia potuto commettere questo grossolano errore. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 12 settembre 2022) La squadra arbitrale al Var pernon ha avuto ain nessun momento l’immagine di campo aperto allargata in cui si vede anche la posizione diche tiene in gioco Bonucci in occasione del gol di Milik in pieno recupero, annullato per un offside inesistente e comunque non punibile in ogni caso. Lo apprende l’Ansa, che citaall’Aia, in particolare all’organo tecnico della CAN A che ha operato delle verifiche per capire come si sia potuto commettere questo grossolano errore. SportFace.

