Il Napoli | Lozano non si è allenato per una sindrome para influenzale | terapie per Osimhen

Pubblichiamo di seguito il report dell'allenamento di oggi, diffuso dal Napoli attraverso il sito ufficiale. Gli azzurri preparano la sfida di Champions in programma nella serata di martedì contro i Rangers. La notizia è che Lozano non ha svolto allenamento per una sindrome para influenzale. Osimhen ha svolto terapie, Demme anche lavoro personalizzato in campo. Dopo il successo contro lo Spezia, il Napoli ha ripreso questa mattina gli allenamenti all'SSC Konami Training Center. La squadra si è divisa in due gruppi. Chi ha giocato ieri ha svolto tonificazione in palestra e lavoro tecnico in campo. Il resto del gruppo ha svolto attivazione in palestra e circuito di forza in campo. A chiusura di sessione lavoro tattico e partita a campo

